В Перми уберут выделенную полосу для автобусов на улице Докучаева

Фото: Telegram-канал департамента транспорта Перми

После ремонта на улице Докучаева была выделена полоса для автобусов. Однако, как сообщили в пресс-службе городской администрации, нанесенная разметка не совпадает с разработанным ранее проектом организации движения.

- Работы по ремонту улицы Докучаева выполняли подрядчики ООО «Стройград плюс». Кроме обновления дорожного полотна и тротуаров, рабочие нанесли разметку между остановками «База сельхозтехники» и «Сосновый бор» - появилась выделенная полоса для общественного транспорта. Однако замеры специалистов показали значительные отклонения от тех, что предусмотрены проектом организации движения. В частности, ширина полос движения для личного транспорта составляет менее 3,5 метров. Это допускается требованиями ГОСТ, однако не совпадает с показателями, запланированными проектом, - сообщили в пресс-службе мэрии.

В администрации добавили что новая полоса может привести к снижению скорости до 40 км/ч, а это уменьшит пропускную способность на участке дороги. Поэтому принято решение вернуться к прежней двухполосной схеме движения – по одной полосе в каждую сторону. До конца августа подрядчик выполнит работы по исправлению разметки.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru

После ремонта на улице Докучаева была выделена полоса для общественного транспорта. Однако нанесённая разметка не совпадает с разработанным ранее проектом организации движения. До конца августа подрядчик переделает разметку, движение вновь будет организовано по одной полосе в каждую сторону.