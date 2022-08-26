В Пермском крае годовая инфляция в июле замедлилась до 16,4%

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Наибольший вклад в замедление роста внесли свежие овощи и фрукты - спасибо раннему урожаю на юге России. Увеличение посевных площадей (в том числе и под овощные культуры) позволило насытить рынок местной продукцией, что также сыграло на снижение. Плюс беспошлинный ввоз сельхозпродукции из ряда стран обусловило рост поставок из-за рубежа. И это все на фоне падения спроса на товары длительного пользования и продукты с длительным сроком хранения. Итого получилось, что в годовом выражении инфляция на продовольственные товары составила 17,9%.

Ценники на всеми любимый сахар тоже застыли: население еще не израсходовало весенних запасов. А стабилизация цен на яйца, молочку (в том числе и сыры), фарш и курицу стала возможной благодаря комплексу мер Правительства России по поддержке аграриев.

Пермские аналитики зафиксировали снижение инфляции и на непродовольственные товары - до 18,6%. Мартовская паника “куплю все, что вижу” у покупателей сменилась терпеливым ожиданием: цены на авто и их комплектующие кусачие да и представленные модели не всем по душе. Неохотно тратились пермяки на электротовары, бытовую технику и средства связи. Перенасыщен предложениями и внутренний рынок стройматериалов (металло- и деревообработка).

А вот услуги, увы, подорожали (10,9%). В первую очередь за счет туризма - отпуска многие старались провести в Турции, ОАЭ или Египте (а здесь и цены на авиакеросин подросли, и маршруты стали длиннее, и отели решили подзаработать на россиянах побольше).

Проинфляционное влияние оказал и пересмотр тарифов на газ и отопление для жителей Пермского края. При этом индексация цен на газ была проведена впервые с 2020 года, а на отопление – в размере большем, чем годом ранее.

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