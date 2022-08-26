Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды26 августа 2022 13:32

«Сердце Пармы» откроет Московский международный кинофестиваль

Премьера фильма, снятого по культовому роману пермского писателя Алексея Иванова, состоится сегодня, 26 августа
Екатерина Яганова
Александр Кузнецов: До съемок в этом фильме я к лошади подойти боялся. Фото: кадр из фильма

Александр Кузнецов: До съемок в этом фильме я к лошади подойти боялся. Фото: кадр из фильма

44-й Московский Международный кинофестиваль откроется таежным эпосом о древнем городе Чердынь. Его, кстати, специально воссоздали в городе Губахе с помощью декораций авторы картины, среди которых и режиссер Антон Мегердичев (автор кинохита “Движение вверх”).

Тем временем, уже завтра жители и гости Перми смогут познакомиться с еще одним экранизированным произведением Алексея Иванова - фильм “Общага” покажут в рамках Дня кино в городском киноцентре “Премьер”.

Напомним, кинопоказы для любителей современного кино и ценителей культовой классики будут бесплатными. Они начнутся в 12 и продолжатся до 23 часов. Подробное расписание тут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В сердце Пармы» по «Железному поясу» и «За золотом бунта»: писатель Алексей Иванов создал путеводители по своим романам

Их презентация прошла на вершине горы Полюд, описанной в книге «Сердце Пармы» (Подробнее...)