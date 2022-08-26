«Сердце Пармы» откроет Московский международный кинофестиваль

Александр Кузнецов: До съемок в этом фильме я к лошади подойти боялся. Фото: кадр из фильма

44-й Московский Международный кинофестиваль откроется таежным эпосом о древнем городе Чердынь. Его, кстати, специально воссоздали в городе Губахе с помощью декораций авторы картины, среди которых и режиссер Антон Мегердичев (автор кинохита “Движение вверх”).

Тем временем, уже завтра жители и гости Перми смогут познакомиться с еще одним экранизированным произведением Алексея Иванова - фильм “Общага” покажут в рамках Дня кино в городском киноцентре “Премьер”.

Напомним, кинопоказы для любителей современного кино и ценителей культовой классики будут бесплатными. Они начнутся в 12 и продолжатся до 23 часов. Подробное расписание тут.

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