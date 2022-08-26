В Прикамье мужчина погиб после спуска в овощную яму

Фото: Пресс-служба краевого СУ СКР

В Пермском крае следователи проведут проверку гибели 72-летнего мужчины на собственной даче в Култаево. Как сообщает пресс-служба краевого СУ СКР, пожилой мужчина спустился в свою дачную яму днем 24 августа. Он хотел подготовить овощехранилище к хранению овощей и заготовок в осенне-зимний период времени

Как полагает следствие, из-за отсутствия проветривания в яме скопился углекислый газ. Надышавшись им, мужчина умер до прибытия служб спасения. Следователи продолжают проверку и устанавливают все обстоятельства трагедии.

В ведомстве напоминают, что нельзя сразу спускаться вниз в погреб, открыв крышку. Надо сначала выждать несколько минут. И убедиться, что в погребе нет углекислого газа.

Например, поставить в ведро зажженную свечу, и на веревке спустить ведро в погреб. Если свеча погасла, значит, необходимо дополнительное проветривание.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru