Фото: Хоккейный клуб «Молот» / ВКонтакте

Пермский «Молот» с поражения стартовал в турнире, посвященному дню образования Тюменской области. В матче открытия пермяки уступили челябинскому «Челмету» со счетом 1:2.

Хоккеисты «Молота» открыли счет уже на второй минуте встречи: с подачи Владимира Шлыкова отличился Константин Пархоменко. Еще через две минуты игрового времени «Челмет» усилиями Сергея Другаля уравнял ситуацию – 1:1.

Следующей заброшенной шайбы пришлось ждать почти 40 минут – в начале третьего периода отличился нападающий челябинской команды Александр Подкорытов. Увы, все дальнейшие попытки «Молота» хотя бы сравнять счет не увенчались успехом.

По регламенту турнира, по окончании основного времени матча выполнили серию штрафных бросков. Пермяки в этом микро-турнире оказались точнее - 3:0 (Алексей Шубин, Камиль Шиафотдинов, Илья Чефанов).

В субботу, 27 августа, «Молот» во втором матче турнира в Тюмени сыграет с хозяевами льда тюменским «Рубином». (0+)

Стоит напомнить, «Рубин» является действующим чемпионом ВХЛ и обладателем Кубка Петров сезона 2021-2022 годов.

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