Мэрия Перми опровергла повышение стоимости проезда

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мэрия Перми опровергла информацию о повышении в Перми стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом сегодня утром написали пермские СМИ.

«Нет никакой речи о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Каждый год рассчитывается экономически обоснованный тариф, который складывается из реальных экономических условий, в том числе и инфляции, затрат транспортных предприятий и количества перевезенных пассажиров. Этот показатель необходим дептрансу для внутренних расчетов и определения объемов транспортной работы», - пояснили в мэрии.

Как добавили в мэрии, сейчас приоритет транспортной отрасли Перми - повышение собираемости платежей, которая положительно скажется на доходной части. С начала года на нарушителей составлено 5,2 тыс. протоколов за безбилетный проезд. Общий объем назначенных штрафов за этот период составляет 1,5 млн руб.

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