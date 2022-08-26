Фото: МЧС Пермского края.

Пожар случился во второй половине дня 25 августа. Сообщение о возгорании жилого дома в деревне Большой Кумыш на ул. Центральной поступило в 16:20. К его тушению приступили пожарно-спасательные подразделения Пермского края в количестве 17 человек личного состава и 4 единиц техники.

Очаг пожара поглотил надворные постройки и баню на общей площади 153 квадратных метров. Потушить пожар удалось только спустя два с половиной часа – около 19:00. К сожалению, в результате пожара погиб человек.

На территории Пермского края в четверг, 25 августа, произошло 17 техногенных пожаров. В их число вошли: 6 пожаров – в Перми; 3 пожара – в Лысьвенском округе; 2 пожара – в Пермском районе; по 1 пожару – в Березниковском, Горнозаводском, Ильинском, Добрянском, Большесосновском и Кудымкарском округах.

Кроме жертвы в Лысьвенском округе, на пожаре в Пермском крае пострадал еще один человек.

Местами техногенных пожаров 25 августа стали: многоквартирный жилой дом - в Лысьвенском округе; дощаные строения - в Кировском районе Перми, Горнозаводском и Добрянском округах; частный жилой дом - в Кудымкарском округе; дощаные гаражи - в Ильинском округе и Мотовилихинском районе Перми; дачный дом - в Лысьвенском округе; кирпичное здание - в Индустриальном районе Перми; трава - в Березниковском округе и Пермском районе; мусор - в Кировском районе Перми и Большесосновском округе; неэксплуатируемые строения - в Дзержинском районе Перми и в Пермском районе.

По сообщению регионального МСЧ, основными причинами возникновения пожаров в Перми и Пермском крае стало неосторожное обращение с огнем.

За прошедшие сутки 25 августа зарегистрировали 2 новых очага лесных пожаров в Пермском крае.

В целях стабилизации обстановки с пожарами 24 августа 2022 года на территории Пермского края 177 профилактических групп в количестве 393 человека провели мероприятия:

- 1681 обходов объектов проживания граждан, в ходе которых прошли выездные обследования территорий населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

- инструктирование мерам противопожарной безопасности 1907 человек;

- распространение 1390 листовок (памятки).

По информации Пермского ЦГМС, в период по 29 августа 2022 года на территории Прикамья прогнозируются опасные метеорологические явления: ожидается повсеместно высокая пожарная опасность, местами чрезвычайная пожарная опасность. В связи с опасностью возникновения пожаров в Пермском крае МЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. Необходимо быть предельно аккуратными при разведении костров, топки печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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