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Общество26 августа 2022 8:39

Автобусы №4 и №67 поедут по реконструированной улице Революции с 1 сентября

Сейчас по ней ездит только один автобус Перми
Григорий СЕРЕДКИН
fotobus.msk.ru

fotobus.msk.ru

С 1 сентября пермские автобусы №4 и №67 будут ездить по реконструированному участку улицы Революции. Об сообщил мэр Перми Алексей Дёмкин.

Курсировать автобусы будут по выделенной полосе, которая совмещена с трамвайными путями. Как пишет мэр, это создаст новые транспортные связи и увеличит скорость движения автобусов. А еще обеспечит удобную пересадку пассажирам на трамвай.

Сейчас по обновленной улице Революции ездит лишь один автобусный маршрут - №36.

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