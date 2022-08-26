Быстрые Близнецы: в Прикамье определили какие "знаки гороскопа" больше ценят скоростной интернет

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В Пермском крае за последние три месяца в 2 раза выросло число ценителей ускоренного интернета. Таковы данные активации опции pre-5G, заметно увеличивающей передачу данных в мобильных устройствах. Наиболее часто на повышенные скорости переходят мужчины, а вот самым качающим абонентом, наоборот, стала женщина.

По данным обезличенной статистики Big Data, 70 процентов пользователей pre-5G МегаФона сегодня – представители мужского пола, и только 30 процентов – женщины. По объему загружаемой информации дамы значительно опережают пермяков. Если один мужчина в среднем загружает 20 гигабайтов трафика ежемесячно, то на жительницу края приходится 44 гигабайта.

При этом, самым качающим абонентом в Пермском крае стала женщина. Так, за месяц на скорости pre-5G она скачала 169 гигабайтов информации – это сравнимо с прослушиваем свыше 35 тысяч музыкальных треков в отличном качестве.

Поклонники высоких интернет-скоростей живут в Перми, Березниках, Соликамске и Краснокамске. Наибольшую ценность в более быстрой загрузке видят абоненты в возрасте от 30 до 40 лет. Среди знаков зодиака особой популярностью она пользуется у представителей воздушной стихии, которые известны своей общительностью: на Близнецов приходится каждое пятое подключение. Повышенный интерес к скорости также отмечен у Дев, а вот наименьшую тягу к ней проявляют Скорпионы и Овны.

Любители скоростной загрузки независимо от пола предпочитают использовать смартфоны Хiaomi и Samsung.

Напомним, в марте МегаФон открыл возможность ускорять интернет на отдельно взятом устройстве. Даже в условиях максимальной нагрузки на сеть pre-5G делает интернет быстрее благодаря интеллектуальным настройкам сети. При этом не только пользователи pre-5G, но и все клиенты оператора получают более высокие скорости передачи данных. Согласно исследованию международной компании Ookla, МегаФон лидирует по скорости мобильного интернета в России.