Дмитрий Батин возглавит Пермскую хоровую капеллу мальчиков

Фото: Личная страница Дмитрия Батина "ВКонтакте"

С 29 августа Пермскую хоровую капеллу мальчиков возглавит известный пермский композитор, дирижер и хормейстер Дмитрий Батин. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

С 2013 года Дмитрий Батин является художественным руководителем капеллы. Отметим, действующий директор учреждения Лариса Носкова станет заместителем директора. На новом посту она займется подготовкой к 60-летию учреждения культуры. Юбилейная дата наступит в 2023 году.

Дмитрий Батин - трижды лауреат Премии города Перми в сфере культуры и искусства «За лучшую работу в сфере культуры». С 2004 по 2010 год был хормейстером Пермского театра оперы и балета, а с 2010 по 2014 годы занимал должность главного хормейстера театра.

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