В Перми на следующей неделе пройдут массовые отключения воды

. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Перми на следующей неделе ожидаются масштабные отключения холодной воды. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

В понедельник, 29 августа без воды останется часть микрорайона Домостроительный. Воды с 10:00 до 20:00 не будет по адресам:

- улица Александра Щербакова, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22а, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, ул. 37, 37а, 38, 39, 40, 42, 43, 43а, 43б, 43в, 44, 45, 46, 47, 47а, 49;

- улица Валежная, 1, 3, 5, 7;

- улица Оргалитовая, 3, 4, 5, 6, 7, 9;

- улица Песочная, 1, 2, 18.

1 сентября с 09:00 до 19:00 воды не будет в домах по адресам:

- улица Адмирала Старикова, 37, 43;

- улица Ереванская, 22, 26, 28;

- улица Социалистическая, 12, 14, 21, 25.

Со 2 сентября, 19:00 на сутки без воды останутся жители этих домов Индустриального района:

- улица Архитектора Свиязева, 16, 17, 18, 19а, 20, 20а, 26, 26а;

Двое суток отключение с того же часа продлится в домах по адресам:

- улица Космонавта Леонова, 53, 59, 61;

4 сентября с 09:30 до 19:00 воды не будет в Мотовилихе по адресам:

- улица Дружбы, 2, 4, 6, 7, 9, 12, 14;

- улица Ким, 91а;

- улица Тургенева, 12, 14, 17, 18/2, 18/3, 19, 21, 23;

- улица Халтурина, 14, 16.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru