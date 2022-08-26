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Общество26 августа 2022 5:13

В центре Перми завершили снос двух аварийных домов

Один из них сносили 16 дней
Григорий СЕРЕДКИН
Фото: Пресс-служба Администрации Перми

Фото: Пресс-служба Администрации Перми

В Перми завершили снос двух расселенных аварийных домов, что располагались по улицам Петропавловская и Сибирская. Подробности сообщает пресс-служба городской мэрии.

Так, 22 августа закончился снос пятиэтажного многоквартирного дома по улице Петропавловской, 14. Его демонтаж дома длился 16 дней. 10 дней демонтировали и расселенный дом по улице Сибирской, 44. Теперь все работы по сносу аварийных домов завершены.

На сегодня в Перми власти уже снесли аварийные дома по адресам: улица Монастырская, 75, проспект Парковый, 24, 26, улица Куйбышева, 80а, 80б, 125, улица Танцорова, 15, улица Боровая, 20, улица Василия Каменского, 19, улица Нытвенская, 5, улица Челюскинцев, 10, улица Лодыгина, 49, 51, улица Мильчакова, 17, улица Василия Соломина, 12. До конца года планируется снести ещё 20 объектов.

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