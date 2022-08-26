В Пермском крае на пожаре в дачном доме погиб человек

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вчера в Лысьве произошел смертельный пожар в жилом дачном доме. Подробностями делится пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

Как сообщают спасатели, сообщение о пожаре поступило 25 августа в 16:20. Горевший жилой дом располагался в деревне Большой Кумыш, Лысьвенского ГО по улице Центральной.

К месту возникновения пожара направили силы и средства от МЧС России в количестве 17 человек личного состава и 4 единиц техники.

Прибывшие на место спасатели установили, что на месте горит дом с надворными постройками и бани на площади 153 квадрата. Потушить пожар удалось только спустя два с половиной часа – к 19:00. К сожалению, в результате пожара погиб человек.

Теперь специалистам предстоит выяснить причины происшествия.

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