Из Перми снова можно будет улететь в Уфу

. Фото: Иван ВИСЛОВ

Авиакомпания Utair возобновляет рейсы из Перми в столицу Башкортостана – Уфу. Об этом сообщает расписание пермского аэропорта Большое Савино.

Рейсы запланированы с 9 сентября по 24 октября – два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Время в пути составит 1 час 25 минут.

Ранее мы сообщали, что авиакомпания Победа будет летать в Пермь из еще одного московского аэропорта - Шереметьево.

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