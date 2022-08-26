Из Перми снова можно будет улететь в Уфу

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Фото: Иван ВИСЛОВ
Авиакомпания Utair возобновляет рейсы из Перми в столицу Башкортостана – Уфу. Об этом сообщает расписание пермского аэропорта Большое Савино.
Рейсы запланированы с 9 сентября по 24 октября – два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Время в пути составит 1 час 25 минут.
Ранее мы сообщали, что авиакомпания Победа будет летать в Пермь из еще одного московского аэропорта - Шереметьево.
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