В Пермском крае в выходные сохранится жаркая погода

В выходные погода продолжит радовать любителей жары. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Пермском крае в выходные сохранится жара, которую создает блокирующий антициклон. Благодаря ему прошедшая неделя выдалась такой теплой.

Однако как поясняют в проекте «Метеоролог и я», 27 августа на территории региона будет небольшое понижение температуры. Ночью местами пройдет дождь, а днем - без осадков. Днем температура воздуха составит +23…+28 градусов, по северу и востоку будет +18…+23 градуса. В Перми ждем +24…+26 градусов.

В воскресенье жара снова вернется: воздух по краю прогреется до +25…+30 градусов. В краевом центре - +27…+29 градусов. Не исключены локальные ливни и грозы, но в целом будет сухо – обильных осадков синоптики не прогнозируют.

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