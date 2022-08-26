25 августа в Перми стало самым жарким днем второй половины лета

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

25 августа в Перми стало самым жарким днем последнего месяца лета. А также самым жарким днем всей второй половины лета, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Температурный максимум в этот день достиг +30,6 градусов. Помимо этого, 30-градусная отметка превышена на всех метеостанциях юга края. Но жарче всего было в Кунгуре - +31,3 градуса.

Кстати, среднесуточная температура в Перми превысила норму на 7,8 градуса. А это самое большое превышение с начала лета.

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