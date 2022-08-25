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Общество25 августа 2022 15:11

В Прикамье снова зафиксирован миграционный отток

Чаще всего пермяки переезжают к "двум столицам" и на юг
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае снова зафиксирован миграционный отток. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на Пермьстат.

Так, за первые полгода 2022 года из края уехали 32 142 человека. А приехали 29 137 человек. В основном уехавшие выбирали для дальнейшего проживания Центральный, Южный, Северо-Западный и Уральский федеральные округа. Больше всего эмигранты из Прикамья предпочитают Московскую область, Краснодарский край и Ленинградскую область.

Миграционный отток СНГ составил 864 человека. Большинство мигрантов выбыли из Прикамья в Армению и Киргизию. Однако отмечен и сильный приток мигрантов из Таджикистана.

Что касается стран дальнего зарубежья, туда также зафиксирован миграционный отток - 387 человек. Его большая часть - это мигранты, выбывшие в Китай и Индию.

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