Клиенты «Т Плюс» в Пермском крае смогут узнать, кто из соседей задолжал за тепло и горячую воду

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Жители городов Прикамья — клиенты ПАО «Т Плюс» смогут проверить, по вине кого из соседей за их домом образовалась задолженность за тепло и горячую воду. По инициативе Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в подъездах многоквартирных жилых домов размещены списки должников. Все фигуранты этих списков также получат досудебные уведомления о взыскании задолженности. Чтобы избежать ареста имущества и попадания в списки должников, необходимо погасить имеющийся долг и своевременно платить за тепло и горячую воду в дальнейшем.

В списки попали должники, которые не оплачивали квитанции более трех месяцев. В отношении них уже инициировано взыскание задолженности в судебном порядке. По решению суда у них может быть арестовано личное имущество, наложен запрет на выезд за границу и проведение сделок с имуществом.

На начало августа 2022 года общий долг физических лиц перед «Т Плюс» в Пермском крае составляет порядка 3 млрд рублей.

«В преддверии отопительного сезона для полноценного завершения подготовки к зиме важен каждый рубль. Поэтому к должникам применяются все предусмотренные законом меры. Попадание в список должников, который вы можете найти в своем подъезде, и получение досудебного уведомления — это серьезный сигнал, который нельзя игнорировать. После вынесения судебного решения долг увеличится на сумму судебных издержек, расходов на эвакуацию имущества и исполнительского сбора. Мы рекомендуем оперативно погасить долг, если он есть, любым удобным способом», — подчеркивает руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Марина Мотовилова.