Гидравлические испытания теплосетей в Перми выполнены на 90%

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Пермские тепловые сети выполнили 90% плановых гидравлических испытаний теплосетей во всех районах города Перми. В ходе работ с помощью специального оборудования в теплопроводах создано давление выше рабочих значений. Это необходимо для своевременного выявления и устранения дефектов. Всего в краевой столице «Т Плюс» завершает подготовку к зиме 2056 км теплосетей, по которым тепло и горячая вода поступают в жилые дома и социальные объекты.

Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить тепловые сети на плотность и прочность и обеспечить их готовность к несению нагрузок в осенне-зимнем периоде. Для снижения дискомфорта жителей энергетики проводят все работы синхронно:ремонты на ТЭЦ и котельных и профилактику на теплосетях. УК и ТСЖ также заранее извещаются о необходимости выполнить проверку внутридомовых коммуникаций. При готовности тепломагистралей и полном завершении всех работ в домах подача горячей воды может быть возобновлена раньше заявленного срока.

«Сроки выполнения работ могут продлятся ввиду расположения в охранной зоне тепловых сетей незаконных объектов – киосков, шиномонтажей, парковок. Тем не менее, ресурсоснабжающая компания обязана, в соответствии с действующими правилами промышленной безопасности, устранить все выявленные дефекты. Только так можно обеспечить надежное теплоснабжение горожан в отопительном сезоне», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

В случае, если после окончания гидравлических испытаний подача горячей воды в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98.