Фото: ГИС-центр ПГНИУ
На западе Перми прошла неожиданная локальная гроза с умеренным ливнем. Информацией делится ГИС-центр ПГНИУ.
Как сообщают синоптики, на спутниковом снимке хорошо видно, что фронтальная зона располагается значительно севернее, вдоль нее изолированные грозовые очаги. А это значит, что завтра, 26 августа вероятность локальных гроз также сохранится по северным и центральным районам края.
Напомним, ранее спасатели предупредили жителей и гостей Прикамья о непогоде, которая ожидается завтра в нашем регионе.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru