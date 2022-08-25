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Общество25 августа 2022 14:31

В Перми прошла неожиданная гроза

Завтра, по прогнозам синоптиков, в регионе также возможны грозы
Григорий СЕРЕДКИН
Фото: ГИС-центр ПГНИУ

Фото: ГИС-центр ПГНИУ

На западе Перми прошла неожиданная локальная гроза с умеренным ливнем. Информацией делится ГИС-центр ПГНИУ.

Как сообщают синоптики, на спутниковом снимке хорошо видно, что фронтальная зона располагается значительно севернее, вдоль нее изолированные грозовые очаги. А это значит, что завтра, 26 августа вероятность локальных гроз также сохранится по северным и центральным районам края.

Напомним, ранее спасатели предупредили жителей и гостей Прикамья о непогоде, которая ожидается завтра в нашем регионе.

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