В Прикамье в реке Сылва утонул мужчина

. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае произошло очередное происшествие на воде. В водах реки Сылва утонул мужчина.

Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России, информация о происшествии на Сылве в Пермском муниципальном округе поступила сегодня в 16:50 по местному. К месту происшествия прибыли 9 человек личного состава и 5 единиц техники от РСЧС.

Спасти человека, к сожалению, не удалось.

В МЧС напоминают, что залогом безопасности каждого человека является выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания около водоема. Не оставляйте детей без присмотра около водоемов и в местах массового отдыха населения у воды.

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