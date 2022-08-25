. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Перми прошел прямой эфир заместителя министра здравоохранения Пермского края Евгения Камкина и начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Евгения Смирнова. Речь на Прямой линии шла о новой волне коронавируса, которая пришла в Пермский край.

Впереди 1 сентября и главный вопрос, который волновал многих пользователей, воспитывающих детей-школьников, это введут ли в школах коронавирусные ограничения?

- Дистанционное обучение сопровождает нас давно, еще с докоронавирусных времен, - ответил Евгений Смирнов. - Обычно во время подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ кто-то из детей уходит на больничный, кто-то на карантин, а кто-то продолжает дистанционное обучение. Чтобы отправить класс на карантин, в нем должно быть 20% заболевших. При более высокой заболеваемости на дистант может быть отправлена и вся школа. Родителям важно помнить, что утренний фильтр в школах не отменен, и детей с респираторными явлениями на учебу допускать не будут.

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