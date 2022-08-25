. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми прошел прямой эфир заместителя министра здравоохранения Пермского края Евгения Камкина и начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Евгения Смирнова. Речь на Прямой линии шла о новой волне коронавируса, которая пришла в Пермский край.

В частности, спикеры говорили в том числе и о новом виде вакцинации с помощью назальной вакцины.

- Запись на вакцинацию открыта, доступность полная, - отметил Евгений Камкин. – В наличии вакцина Спутник V и детская вакцина. Рассматривается вопрос и о том, чтобы открыть в ближайшее время передвижные мобильные пункты. Вероятней всего, сделаем это по мере поступления назальных насадок. Это новая форма введения вакцины. Она простая и более удобная (через носовую полость, - Ред.). Чтобы вводить вакцину таким способом, не требуется каких-либо особых санитарно-эпидемиологических требований к мобильным пунктам или другим общественным местам, где будет проходить вакцинация.

Заявку на поставку насадок Минздрав уже сделал и в ближайшее время ждет первую небольшую пробную партию.

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