Уровень смертности в Прикамье вернулся к допандемийному

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье в первом полугодии 2022 года уровень смертности вернулся к тому, что был до пандемии коронавируса. Об этом заявила глава краевого Минздрава Анастасия Крутень на заседании краевого парламента.

Всего по итогам 2021 года показатель смертности в Прикамье увеличился (17,2), однако остается ниже показателя по ПФО (17,9). Главными причинами смертности в крае стали заболевания системы кровообращения – 43%, последствия ковида – 19%, и новообразования – 12%.

На 1 января 2021 года население края составляло 2,57 млн человек. Убыль населения, по сравнению с предыдущим годом - 19 тыс. человек.

А вот показатель рождаемости в крае сохраняется на уровне 2020 года и составляет 9,8. И он выше среднего уровня в России (9,6) и в ПФО (9,1). За 2021 год в регионе родилось 25 178 младенцев.

Сейчас в регионе снова наблюдается рост заболеваемости COVID-19 и за месяц уровень заболеваемости вырос в восемь раз.

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