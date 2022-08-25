В Перми жалуются на культуру водителей общественного транспорта

Транспорт в Перми. Фото: Павел Шатров

В Пермском колл-центре состоялась прямая линия с участием представителей департамента транспорта администрации Перми и Пермской пригородной компании. На наиболее острые вопросы от горожан пришлось отвечать начальнику отдела планирования маршрутной сети департамента Светлане Цымбал.

Один из них коснулся культуре вождения автобусов. Так, инвалид второй группы Ольга Валерьевна передвигается только с тросточкой. В силу своей маломобильности, она возмущена действиями некоторых водителей общественного транспорта, которые останавливают свои машины далеко от края остановочных комплексов. Инвалиду приходится сначала спускаться на ступеньку с тротуара, а затем снова подниматься на туже ступеньку уже в салон автобуса.

«Мне это очень тяжело делать. Эта ситуация возникает и при высадке пассажиров. Кто может в городе контролировать эту ситуацию?», - спрашивает пермский инвалид.

«В законодательстве нет норм, которых должен придерживаться водитель при подъезде к остановочному пункту или площадке. Только указывается, что это расстояние может быть в пределах шага, но не более метра. Такие нарушения в департаменте фиксируют и принимают меры воздействия. Для этого нам необходимо знать номер транспортного средства, чтобы сообщить о нарушении перевозчику», - отвечает на поставленный вопрос Светлана Цымбал.

Интересно, а что в таких случаях делать инвалидам как Ольга Валерьевна, у которой в одной руке находится тросточка. Она далеко не тинейджер, чтобы выполнять действия с телефоном с помощью одной свободной руки. Тем более, в это время ей приходится еще и в припрыжку пытаться зайти или выйти из автобуса.

Может быть, проще пермских водителей научить культуре вождения и уважению к пассажирам? А что мешает департаменту транспорта включить правильный и безопасный подъезд к остановочным пунктам в программу конкурсов профессионального мастерства?

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