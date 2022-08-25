Роспотребнадзор проверил радиационную обстановку в городах Прикамья

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Краевое Управление Роспотребнадзора проверило радиационную обстановку в семи городах Пермского края. Результатами делится пресс-служба ведомства.

Замеры сделали в семи городах края. Это Пермь, Березники, Соликамск, Кудымкар, Чусовой, Губаха и Чернушка.

«Мощность дозы гамма-излучения на открытой местности в июле не превысила гигиенический норматив для территорий жилого и общественного назначения и составила от 0,06 до 0,14 мкЗв/час», - рассказали в ведомстве.

А природные и техногенные радиационные аномалии или случаи лучевой патологии зафиксированы не были.

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