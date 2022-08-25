В Прикамье врачи и учителя смогут получить бесплатно земельные участки

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае работники сфер здравоохранения и образования смогут получить бесплатные земельные участки. Об этом сообщает пресс-служба краевого Заксобрания.

Такой проект закона депутаты краевого парламента приняли в первом чтении. Участки будут предоставляться для индивидуального жилищного строительства. Но только в тех населенных пунктах, где численность населения – меньше 10 тыс. человек.

«Это еще один шаг к решению кадрового вопроса. Мера значительно дополнит спектр программ, которые уже работают в нашем регионе», - отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих.

Чтобы получить льготу, надо проработать в населенном пункте не менее 6 месяцев и не обладать жильем или участком в данном муниципалитете. Минимальный размер земельных участков составит 0,10 га. Если закон примут во втором чтении, он вступит в силу с 1 января 2023 года.

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