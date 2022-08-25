Фото: Молодежная хоккейная лига.

По сообщению клубной пресс-службы «Молота», ярославский «Локомотив» направил в Пермь трех игроков. В прошлом сезоне они участвовали в чемпионате МХЛ в составе «Локо».

Настоящим подарком судьбы и ярославского партнера станет появление в рядах «Молота»одного из лучших нападающих МХЛ Ярослава Лихачева. В сезоне 2021-2022 он стал лучшим нападающим команды и вошел в топ-3 снайперов молодежной лиги. В регулярном чемпионате Ярослав провел 51 матч, в которых по системе «гол+пас» набрал 74 очка (37+37), а девяти инрах плей-офф – 20 (12+8) очков. Надо признаться, 94 балла за сезон – это феноменальный результат! В разные годы хоккеист привлекался в состав национальных сборных России своих возрастов.

Вместе Ярославом Лихачевым в «Молот» командированы еще два молодых и при этом талантливых игрока - нападающий Максим Березкин и защитник Антон Лукичев.

На днях «Молот» заключил пробный контракт с 22-летним нападающим Дамиром Ширгазиевым -воспитанником пермского хоккея.

«На юношеском уровне он защищал цвета «Молота», после чего перешел в систему омского «Авангарда». В сезоне 2016/2017 дебютировал в МХЛ в составе «Омских Ястребов». Всего в рамках молодежной лиги Дамир провел 173 матча, в которых набрал 73 (47+26) очка за результативность при показателе полезности «-3». На взрослом уровне он защищал цвета ханты-мансийской «Югры», а также ижевской «Ижстали»», - привели статистику игрока в пресс-службе «Молота».

Новичков клуба гланый тренер пермской команды Альберт Логинов сможет проверить на деле уже в ближайшие дни: с 26 по 28 августа «Молот» примет участие в предсезонном турнире в Тюмени (0+). Его соперниками станут: «Челмет» (Челябинск), «Рубин» (Тюмень) и обладатель «Кубка Прикамья 2022» - ХК «»Омские Крылья». В первом матче турнира пермяки встретятся с хоккеистами из Челябинска.

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