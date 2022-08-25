В Перми состоится фестиваль окрошки

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Проводить уходящее лето весело и вкусно пермяки смогут в это воскресенье, 28 августа, на набережной Камы. На площадке главного амфитеатра состоится уже 5-й фестиваль окрошки (0+), организованный «Комсомольской правдой».

Пять команд будут состязаться в приготовлении летнего супа – на скорость, оригинальность рецепта и вкусность готового блюда.

Фестиваль продлится с 12.00 до 16.00. В праздничном шоу примут участие хор «Млада» и танцевальный коллектив «Непоседы». Также состоятся развлекательная программа для детей и взрослых, шоу мыльных пузырей и интересные конкурсы с призами. Все желающие смогут сфотографироваться с ростовыми куклами. И, конечно же, гостей фестиваля ждет дегустация самого летнего блюда русской кухни, приготовленного по разным рецептам.