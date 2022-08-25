Под деревьями от ветра и грозы лучше не прятаться, а найти надежное укрытие.

В краевом ГУ МЧС предупреждают о дождях, грозах и тумане, что ожидаются в Пермском каре завтра, 26 августа.

Помимо этого, при грозе вероятны сильные порывы ветра скоростью до 15-18 метров в секунду. Несмотря на это, аномальная жара в крае сохранится, а температура воздуха составит до +30 градусов.

Жителей и гостей Прикамья просят быть осторожнее во время непогоды: не прятаться от нее под хрупкими конструкциями и деревьями, а также не ставить туда свои автомобили. А на дороге – соблюдать скоростной режим.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru