УФАС подозревает сеть «Перекресток» в нарушении Закона о рекламе

. Фото: Василий Вахрин

Краевое УФАС подозревает АО «Торговый дом «Перекресток» в нарушении Закона о рекламе.

История началась с того, что компания решила организовать розыгрыш призов. Чтобы в нем участвовать, надо было купить алкоголь определенного бренда. Тут то к антимонопольщикам и обратился один из жителей, которому пришло сообщение с предложением поучаствовать в акции.

Дело в том, что рекламировать стимулирующие мероприятия, условие участия в которых - приобретение алкоголя, закон разрешает. Но только тогда, когда предмет розыгрыша – это спиртосодержащий товар. Однако в этом случае предметом розыгрыша были путевка на отдых и ужин в ресторане.

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