Эспланада в Перми. Фото: Павел Шатров

В Перми 24 августа прошел в аукцион на право заключения договоров аренды муниципального имущества, размещенных на городской эспланаде в квартале №68 в пределах улиц Ленина, Попова и Петропавловской.

Единственным участником аукциона стал индивидуальный предприниматель из Перми Михаил Чукичев. По его итогам, он получил в аренду два кафе-холма площадью 97,9 кв. метров каждый. Годовая арендная плата по одному из них согласно аукциону составляет 1 717 100 рублей, по другому - 1 731 000 рублей.

В числе главного требования к участнику аукциона было наличие в меню предприятия общественного питания как минимум пяти блюд «Пермской кухни».

Кстати, в связи с уходом с рынка пермского общепита гриль-бара «Вехотка» это направление будет востребованным среди жителей и гостей города.

Открытие кафе планируется в уже в этом году.

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