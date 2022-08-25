Погибшего во время спецоперации морского пехотинца из Пермского края посмертно наградили орденом Мужества

Георгий часто и без всякого повода дарил родным подарки и помогал всем, чем нужно. Фото предоставлено родственниками погибшего солдата

Орден родителям военнослужащего, Татьяне Викторовне и Вячеславу Владимировичу, вручили глава Нытвенского городского округа Ринат Хаертдинов и врио военного комиссара Нытвенского и Оханского районов Валерий Шилов.

Высокую государственную награду 22-летнему матросу контрактной службы присвоили посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Георгий родился и вырос в небольшом поселке Новоильинский Пермского края. И, как мы уже писали ранее, с детства мечтал стать военным, настойчиво добиваясь поставленной цели: с 5-го по 11-й класс учился в Казачьем корпусе имени атамана Ермака. С 7-го по 10-й - участвовал в парадах Победы в Перми. Однажды даже был главным в своей “коробке”. Участвовал в военных сборах в Нижнем Новгороде, Усть-Качке и других городах. После школы пробовал поступить в военное училище в Санкт-Петербург, но не прошел по конкурсу. И в итоге окончил нефтяной колледж на бурильщика. Но мечту свою не оставил. Перед получением диплома, он поехал в военкомат и тайком прошел медкомиссию. Просился в десант или в морскую пехоту, куда в итоге и попал.

- Контракт подписал в первый же год службы - с 29 июня 2020 года по 29 июня 2022 года. А в марте его не стало. После завершения контракта сын хотел приехать в родной поселок и создать семью, - вспоминает мама военнослужащего. - Говорил, что вахта и контракт вдали от дома - это не семья. Что нам всем нужно быть рядом. Он очень любил свой поселок и дом. Говорил, что никогда его не продаст.

- В такой день не нужно громких слов. Благодарим вас за сына-героя. Разделяем с вами боль утраты. Тяжело терять лучших из лучших. Вечная память Георгию! - обратился к родителям глава округа.

Фото: Администрация Нытвенского городского округа

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