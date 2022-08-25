. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Лоукостер «Победа» будет летать в Пермь из еще одного аэропорта Москвы – аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Сейчас «Победа» выполняет регулярные рейсы в Пермь из аэропорта Внуково. Рейсы из и в Шереметьево стартуют с ноября, сообщает сайт авиакомпании.

Еще «Победа» продолжит летать с ноября между Пермью и Санкт-Петербургом. Также продолжатся полеты между Пермью и Сочи.

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