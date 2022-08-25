Ковид в Пермском крае. Фото: архив "КП"

По информации на 25 августа 2022 года, в Пермском крае за прошедшие сутки выявили 1058 новых случаев заболеваний коронавирусом. Общее число заболевших с начала распространения коронавирусной инфекции достигло 383 757 человек.

За прошедшие сутки погибших от инфекции нет, выздоровело 352 человека, госпитализировано в медицинские учреждения Пермского края 53 инфицированных.

Краевое управление Роспортребнадзора сообщает, что по абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает шестое ранговое место среди субъектов РФ и первое место в ПФО.

В структуре лабораторно исследованных проб в научно-исследовательских институтах Роспотребнадзора за последние три месяца в 100 % случаев идентифицируется вариант «омикрон стелс».

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru