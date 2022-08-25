В Пермь идет похолодание. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В первый день сентября жаркий характер погоды сохранится в южных районах Пермского края, где возможно повышение температуры до +28 градусов. На севере края уже жары не будет, возможно выпадение значительное количество атмосферных осадков.

В Перми 1 и 2 сентября температура воздуха будет в пределах +20…+22 градусов, возможен небольшой дождь.

В Пермском ГИС центре считают, что с приходом в регион циклона завершится длительный период засухи. Вторжение арктического воздуха принесет значительное понижение температуры в дневные часы до +10 градусов. Похолодание может наступить 3-4 сентября.

В Перми прогноз погоды говорит о понижении температуры до +12…+14 градусов, в городе будет пасмурно, пойдут дожди.

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