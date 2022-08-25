Фото: Пенсионный фонд России

Федеральные льготники ежегодно могут выбирать набор социальных услуг или их денежный эквивалент.

Набор социальных услуг

В набор соцуслуг (НСУ) входят три льготы: право на бесплатное получение лекарств, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Рецепты на бесплатные лекарства выписывают в поликлиниках, а распределением путевок занимается фонд социального страхования.

Стоимость набора социальных услуг

С 1 февраля 2022 года стоимость набора социальных услуг составляет 1313,44 рублей в месяц, из них 1011,64 рублей направляется на лекарства, 156,50 рублей на санаторно-курортное лечение, 145,30 руб. - на проезд в пригородном железнодорожном и междугородном транспорте.

Сумма льгот входит в состав ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую большинство льготников получают вместе с пенсией.

Соответственно, если пенсионер выбрал льготу в натуральном виде, например, бесплатные лекарства, ее стоимость вычитается из ЕДВ, если же выбрал социальную услугу в денежном выражении — ее стоимость включается в сумму ЕДВ и выплачивается вместе с пенсией.

Федеральные льготники

Федеральными льготниками являются: участники Великой Отечественной войны, «блокадники», ветераны боевых действий, инвалиды и дети-инвалиды, члены семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, граждане, пострадавшие в результате воздействия радиации.

Как сделать выбор

Менять форму получения социальных услуг (в денежном выражении или в натуральном виде) федеральные льготники могут до 1 октября 2022 года. Для этого необходимо подать заявление.

Это можно сделать несколькими удаленными способами: направить заявление через личный кабинет на сайте ПФР или на Едином портале государственных услуг.

Тем федеральным льготникам, кто порядок не меняет, никаких заявлений подавать не нужно.

Также можно лично обратиться в клиентскую службу Отделения ПФР или МФЦ. Такое заявление будет учтено с 1 января следующего года.

Если право на ЕДВ и НСУ появляется впервые, набор соцуслуг изначально предоставляется в натуральном виде.

Для этого нужно до 1 октября подать соответствующее заявление. Это можно сделать через личный кабинет на сайте ПФР или на портале Госуслуг,

Размеры ежемесячных денежных выплат для разных категорий федеральных льготников, установленные с 1 февраля 2022 года, опубликованы на сайте Пенсионного фонда.

Если есть вопросы

Колл-центр ОПФР по Пермскому краю: 8-800-600-02-73; 264-32-04.

Операторы принимают звонки по будням с 09:00 до 18:00.

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