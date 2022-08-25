Дело об убийстве в Перми матери с ребенком взял на контроль Александр Бастрыкин

Таисию и Настю искали несколько дней Фото: из соцсетей

45-летняя жительница Башкортостана Таисию и ее 5-летняя дочь приехали в Пермь из Башкирии в гости к знакомым. И пропали. Искали их несколько дней. Подруга, пригласившая женщину с дочкой к себе, рассказала, что они поссорились, и Таисия уехала.

Но оказалось, что Таисия с малышкой ставли жертвами заказного убийства.

- Пермячка задумала совершить убийство своей подруги, - сообщили следователи. - С этой целью она и пригласила ее к себе в гости вместе с ребенком. 17 августа знакомый подозреваемой, вооружившись ножом, убил сначала мать, а затем задушил малолетнюю девочку.

После этого они на автомобиле вывезли тела и закопали их в лесу.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Подруга Таисии и ее знакомый в убийстве признались. И показали место, где закопали тела.

Председатель Следственного комитета Роосси Александр Бастрыкин взял расследование по делу под свой контроль.