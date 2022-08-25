Фото: МЧС Пермского края.

В среду 24 августа 2022 года зафиксировали 8 техногенных пожаров в Перми и Пермском крае. Подразделения МЧС Пермского края ликвидировали последствия пожаров: 2 пожара – в Перми; по 1 пожару – в Куединском, Кунгурском, Чусовском, Чердынском и Лысьвенском округах, Пермском районе.

На пожарах погибших людей нет, травмировано 2 человека.

В техногенных пожарах 24 августа горели: многоквартирные жилые дома - в Куеде и Индустриальном районе Перми; частные жилые дома - в Пермском районе и Кунгурском округе; сарай в Чусовском округе; неэксплуатируемые строения - в Индустриальном районе Перми, Лысьвенском округе; баня - в Чердынском округе.

По сообщению регионального МСЧ, основными причинами возникновения пожаров в Перми и Пермском крае стали: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, умышленный поджог имущества.

За прошедшие сутки 24 августа зарегистрировали 1 новый очаг лесного пожара в Пермского края.

В целях стабилизации обстановки с пожарами 24 августа 2022 года на территории Пермского края 218 профилактических групп в количестве 476 человек провели мероприятия:

- 2689 обходов объектов проживания граждан, в ходе которых прошли выездные обследования территорий населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

- инструктирование мерам противопожарной безопасности 3904 человека;

- распространение 3178 листовок (памятки).

По информации Пермского ЦГМС, в период с 24 по 29 августа 2022 года на территории края прогнозируются опасные метеорологические явления: ожидается повсеместно высокая пожарная опасность, местами чрезвычайная пожарная опасность. В связи с опасностью возникновения пожаров в Пермском крае МЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. Необходимо быть предельно аккуратными при разведении костров, топки печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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