Фото: ПермьПарк.

Сад им. Миндовского в Индустриальном районе Перми отметит свой юбилей – 60 лет со дня создания.

В этот день, 28 августа 2022 года, состоится большая праздничная программа «Все в сад!» (0+). Гостей праздника будут ждать в 13:00, когда начнется детская шоу-программы «Сладкое королевство» в 13:00.

В 14:10 наступит время выступлений творческих коллективов детско-юношеского центра «Рифей». В 15:00 их сменит музыкальная группа «Chiken Gun». Концертную программу продолжит в 16:00 ансамбль «Ба-Ба-Ту». Завершит большой праздничный день в саде им. Миндовского выступление Пермского губернского оркестра под управлением Евгения Тверетинова. Под его музыкальные номера с с 17:00 до 18:00 смогут потанцевать все желающие.

Напомним, сквер в Индустриальном районе Перми разбили в 1962 году на нечетной стороне улицы Мира между трамвайными остановками «Ул. Советской Армии» и «Ул. Чайковского». На его месте раньше был большой заболоченный овраг реки Гарюшки. Первоначально он носил название «Сквер имени XXII съезда КПСС». Позднее сквер переименовали в честь лесовода Валентина Леонидовича Миндовского, который более 30 лет руководил озеленением Березникв и Перми.

Как рассказали в администрации Перми, также 28 августа в Кировском районе Перми в парке «Счастье есть» состоится концертная программа «День счастья» (0+). Ее проведут в честь дня рождения парка: отсчет своей истории он ведет с 1970 года. Откроет праздник в 15:00 детская шоу-программа «Сладкое королевство». В 16:10 перед зрителями выступят танцевальный проект «GROMOVSHOW» и центр творческого развития «STARS». С 16:45 до 19:20 пройдут музыкальные выступления аккордеониста Дмитрия Пономарева с коллективом бального танца «Friends», музыкального проекта «Реальные Дудки» и группы «Katrina». В завершении праздника в 19:30 состоится дискотека с фаер-шоу.

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