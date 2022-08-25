Август 2022 года в Перми может оказаться самым сухим за 150 лет

Уровень воды в Каме упал Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уже две недели в Перми стоит абсолютно летняя жара и практически нет дождей. Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, из-за сильного дефицита осадков реки в Прикамье обмелели. В связи с этим резко упал приток воды в Камское водохранилище. Если этот процесс будет продолжаться, уровень воды достигнет рекордного минимума, зафиксированного в 2010 году.

- В Перми существует вероятность дождя вечером 30 августа и днем 31 августа, - рассказал метеоролог Андрей Шихов. - Но если осадков не будет и в этот день, то август станет самым сухим за всю историю наблюдений, начиная с 1883 года.

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