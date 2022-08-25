ВТБ нарастил корпоративный кредитный портфель в Прикамье на 20%

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Около трети корпоративного кредитного портфеля – 22,2 млрд рублей - приходится на крупный бизнес. В этом сегменте ВТБ фиксирует максимальную динамику - прирост на 44% с начала года.

Также заемные средства привлекают и компании среднего и малого бизнеса. За январь-июнь объем кредитов предприятий СМБ в регионе в банке ВТБ вырос на 9%, до 38,6 млрд рублей. Среди отраслей, на долю которых приходится наибольшая часть портфеля - машиностроение, лесная и деревообрабатывающая промышленность, торговля.

Кроме того, ВТБ оказывает поддержку отрасли жилищного строительства в регионе. С начала 2022 года портфель проектного финансирования банка в Прикамье вырос более чем вдвое.

Пермские предприятия среднего и малого бизнеса в первом полугодии также активно размещали свободные средства на срочных депозитах. Максимальный интерес к этим инструментам был зафиксирован в марте-апреле в период рекордно высоких ставок. В итоге портфель привлеченных средств ВТБ в регионе в сегменте СМБ с начала года вырос на 30 % и составил 23,9 млрд рублей.

«Резкие изменения на рынке в первом полугодии вновь показали, как важно бизнесу быть гибким и адаптироваться к разным условиям. Наша задача – предоставить компаниями необходимые финансовые инструменты и решения для того, чтобы любые изменения проходили быстро и эффективно. Число предприятий, сотрудничающих с ВТБ, растет - сейчас это свыше 16,8тысяч компаний по всему Пермскому краю. Мы планируем и далее наращивать объемы работы с бизнесом и предлагаем легкий старт для новых клиентов – бесплатную онлайн-регистрацию юридического лица, три месяца РКО без комиссий и более 20 полезных цифровых сервисов для развития своего дела», - прокомментировал Владимир Стрельников, управляющий ВТБ в Пермском крае.