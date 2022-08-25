Фото: Правительство Пермского края.

Для сбора уникального сорта яблок липецких агрономов в рамках федерального проекта «Агроном-сад» поедут студенты Пермского аграрно-технологического университета и Березниковского политехнического техникума. Они войдут одну большую команду вместе с ребятами из 15 регионов России. Всего в Лебедяни Липецкой области соберутся 320 человек.

Лебедянскиие яблоки – сорт органических яблок, которые выращивают без применения пестицидов и минеральных удобрений. Осенью 2022 года урожай может составить рекордные 36 тыс. тонн отборных яблок.

Студенты из Пермского края приходят на помощь липецким аграриям уже третий сезон подряд.

Большинство ребят из студотрядов «Флора», «Земляк», «B.O.M.» и «Церера» работают сборщиками фруктов. В краевом Министерстве туризма и молодежной политики поясняют, что каждый из них предварительно проходит обучение и инструктаж, получает электронный пропуск и оценивается сотрудниками компании по результатам проделанной работы. Самые активные и старательные ребята допускаются к более сложным и ответственным задачам: им предоставляется возможность устанавливать специальные сетки от вредителей, заниматься санитарной обработкой деревьев и даже становиться бригадирами и механизаторами.

Студенты могут освоить не только передовые обучающие программы российских агропредприятий, но и получить хороший заработок в размере около 100 тыс. рублей.

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