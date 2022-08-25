Фото: Театр «У моста» / ВКонтакте

Пермский театр «У Моста» 25 августа 2022 года открывает свой 35-й юбилейный театральный сезон. В день открытия поклонников театра приглашают на триллер «Франкенштейн» (16+). Все в духе самого мистического театра России.

От юбилея…

В театре «У Моста» рассказывают, что это единственная в мире театральная постановка по роману Мэри Шелли. Причём, в мировом кино снято более десяти версий этой истории, а в театре не ставили. На небольшой «мостовской» сцене удалось воплотить все эпизоды грандиозного романа с размахом поистине кинематографическим: сцену настоящего шторма, бал во дворце и чудовищную лабораторию Виктора Франкенштейна. Всё выглядит настолько реалистично, что можно ещё раз убедиться: в мистическом театре «У Моста» многие вещи бывают гораздо сильнее, чем даже в голливудском кино.

В юбилейный сезон театр «У Моста» готовит к выходу четыре премьеры. «Духи хранители» (12+) по мотивам сказов Павла Бажова и «Таланты и поклонники» (12+) Александра Островского. Над ними работают московские режиссёры Алла Чепинога и Владимир Берзин. Два других премьерных спектакля – «Лес» (12+), также Островского, и «Полёт над гнездом кукушки» (16+) по роману Кена Кизи поставит художественный руководитель театра Сергей Федотов.

Постановка «Духи хранители» реализована с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры.

… к юбилею

Главным событием этой осени станет юбилейный V Международный фестиваль МакДонаха (16+), который должен пройти с 1 по 7 октября на пяти театральных площадках Перми. Для театра «У моста» это 200-й фестиваль за всю его истории существования! Свои заявки на участие фестивале МакДонаха подали театры из России, Казахстана и Беларуси.

Легендарный МХТ им. Чехова представит новую пьесу МакДонаха «Очень-очень-очень тёмная материя». Новосибирский театр кукол покажет первый в мире спектакль по МакДонаху в кукольном формате – «Королева красоты из Линэна» на сцене Пермского театра кукол.

В Пермь приедут два известных театра из Казахстана: Акмолинский драматический театр и Русский театр драмы им. Горького из Нур-Султана. В числе других зарубежных участников два знаменитых театра из Беларуси: Минский областной драматический театр и Республиканский театр белорусской драматургии.

Кинешемский драмтеатр им. Островского сыграет патриотическую комедию «Билли с острова Инишмаан», а черную комедию «Палачи» зрители смогут увидеть в масштабной версии большого формата Новокузнецкого драматического театра на сцене пермского Театра-Театра. Молодой, но уже полюбившийся зрителям, частный театр «Кот» из Воронежа представит своё оригинальное видение пьесы «Человек-подушка».

«Репертуар юбилейного фестиваля МакДонаха очень разнообразный, но всех объединяет любовь к парадоксальному и невероятному таланту «Тарантино от театра», как называют МакДонаха в Европе», - отмечают в театре «У Моста».

Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры Пермского края и департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми.

Едем на гастроли!

График гастролей и фестивалей в 35-театральном сезоне в театре «У Моста» также будет очень насыщенным!

В октябре театр в качестве почетного гостя примет участие в закрытии фестиваля «Русская комедия» в Ростове-на-Дону. Искромётная грузинская «Мачеха Саманишвили» (12+) стала абсолютным хитом прошлого сезона! Теперь ее хотят видеть многие фестивали России и зарубежья.

Затем труппу театра «У Моста» будет ждать Ереван, где на сцене Театра им. Пароняна 18 и 19 октября пермяки покажут два спектакля по Шекспиру: «Макбет» (16+) и «Двенадцатая ночь» (12+). В прошлом году театр «У Моста» впервые побывал в Армении и сразу произвёл настоящий фурор со спектаклем «Макбет». Несмотря на то, что это были первые гастроли в Ереване, огромный зал Театра им. Станиславского не смог вместить всех желающих. Многие зрители смотрели спектакль, сидя прямо на ступеньках или стоя в проходах.

Гастрольная осень продолжится в Москве. Большой тур откроется 22 октября на сцене Театра Луны, пермяки представят постановку «Карамазовы» (16+) по Достоевскому. На следующий день, 23 октября, зрителей ждет «Калека с Инишмана» (16+) МакДонаха, 24 октября – «Мандат» (12+) Эрдмана. В ноябре москвичи смогут посмотреть ещё два спектакля - «Женитьба. Фантасмагория» (12+) Гоголя и «Палачи» (16+) МакДонаха.

В конце октября театр «У Моста» откроет для себя ещё одну страну – впервые поедет на фестиваль в Казахстан. В рамках фестиваля «ТеART-Кокше» 27 октября театр сыграет свою знаменитую «Красавицу из Линэна» (16+).

Также «У Моста» продолжает открывать и новые российские города. Впервые он поедет в Мурманск, где в качестве одного из самых знаменитых театров России ему предстоит открывать крупнейший фестиваль «Арктическая сцена»: 18 ноября в Драмтеатре состоится спектакль «Мачеха Саманишвили» (12+).

Театр «У Моста» ждет зрителей на спектаклях 35-го грандиозного театрального сезона! Заказать билеты можно по тел. 8 (342) 237-52-55 или на сайте театра https://teatr-umosta.ru/afisha.html

Театр «У Моста» является участником программы «Пушкинская карта».

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