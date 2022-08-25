Фото: Элджей / ВКонтакте

Увы, пермским фанатам Алексея Узенюка, больше известного под творческим псевдонимом Элджей, не стоит ждать своего кумира в ближайшее время.

Из афиши его гастрольного тура «ЭЛДЖЕЙ - NOT GUILTY» Пермь оказалась в числе городов, исключенных из него. (16+)

Концерт в Перми должен был состояться 8 сентября 2022 года на площадке «Свобода» на ул. Краснофлотской,15.

«К сожалению мы вынуждены отменить тур… Ковид не дал мне закончить альбом вовремя и встретиться с вами в запланированные даты. Ждите новые анонсы и берегите себя», - пишет Элджей на своей страничке во «ВКонтакте».

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