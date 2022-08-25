Пробки в Перми. Фото: архив "КП"

Наибольшая загруженность дорог утром 25 августа наблюдается в Индустриальном районе Перми.

Ближе к 08:00 традиционно для утра транспорт медленно движется на участке ул. Леонова от Нестюковского тракта к ул. Промышленной, а также на кольце ш. Космонавта при выезде с ул. Промышленной на ул. Оверятскую.

На ул. Героев Хасана плотное движение в районе ТЦ «Шоколад» в сторону центра. «Яндекс Пробки» оценивает ситуацию в 4-5 баллов.

Придется серьезно сбавить скорость на ул. Революции от кольца Колхозной площади до перекрестка с ул. Куйбышева, а также на ул. Грибоедова при движении к ул. Уинской. На этих участках затруднено движение до 6 баллов.

Движение транспорта на плотине КамГЭС, Красавинском и Коммунальном мостах свободно от дорожных пробок.

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

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