Лето в Перми.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Как сообщили в Пермском ГИС центре, дневная температура воздуха в Пермском крае составит +29…+31 градус. В Перми она также может превысить +30 градусов.
Четверг, 25 августа, станет самым жарким на этой неделе. Среднесуточная температура превысит норму на 8-10 градусов. В южных районах края будет жарко и в пятницу.
В начале следующей недели вероятна новая волна жары с достижением отметки +30 , а в середине есть вероятность резкой смены характера погоды.
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