Фото: Гриль-бар «Вехотка» / ВКонтакте

В Перми на ул. Екатерининской, 88 закрылся один из популярных баров местной кухни города «Вехотка».

«В жизни все ритмично: день-ночь, зима-лето, вдох-выдох. Для любых изменений в жизни нужна пауза... Перерыв - это не приговор, а лишь возможность стать ещё лучше, увидеть новые горизонты и вдохновиться свежими идеями», - сообщается на страничке гриль-бара во «ВКонтакте».

Как отмечает сайт «Рифей-Пермь» со ссылкой на владельца «Вехотки» Олега Ощепкова, гриль-бар закрывается из-за низкой рентабельности. Решающую роль сыграло и расположение точки общепита в подвальном помещении.

«Объективно подвалы - прошлая история», - говорит Олег Ощепков.

Произойдет ли переформатирование «Вехотки» не сообщается.

В гриль-баре готовили и подавали блюда пермской кухни: посикунчики, разносолы и шаньги.

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