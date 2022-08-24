Фото: Администрация Перми.

В администрации Перми рассказали, как изменится движение транспорта, работа автобусов и трамваев на время проведения 3 и 4 сентября Пермского марафона 2022. На старт выйдут бегуны бегунов из 349 городов России и Белоруссии.

В связи с проведением детского забега Пермского марафона 3 сентября с 11:00 до 15:00 будет закрыто движение транспорта за исключением трамваев на ул. Петропавловской от ул. Борчанинова до ул. Крисанова. Затем будет закрыт для проезда участок ул. Ленина от ул. Борчанинова до ул. Крисанова с 22:00 3 сентября до 20:00 4 сентября.

ЗАКРЫТИЕ ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА

В день основных стартов, 4 сентября, с 05:00 до 17:00 будет закрыто движение транспорта по следующим улицам: Ленина, Окулова, Монастырской, Петропавловской, Пермской, Екатерининской, Луначарского, Пушкина, Краснова, Борчанинова, Попова, Осинской, Куйбышева, Комсомольскому пр., Газеты Звезда, Сибирской, 25 Октября, Максима Горького и Николая Островского.

Для подготовки к Пермскому марафону и обеспечения безопасности будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 11:00 2 сентября до 15:00 3 сентября на ул. Петропавловской от ул. Борчанинова до ул. Крисанова, а также с 22:00 2 сентября до 20:00 4 сентября на ул. Ленина от ул. Борчанинова до ул. Крисанова.

С 05:00 3 сентября до 20:00 4 сентября нельзя будет парковаться и осуществлять остановки по целому ряду центральных улиц.

Для жителей, проживающих и работающих в зоне перекрытия движения, будет предоставлен доступ в здания.

ИЗМЕНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

с учётом ограничения движения всех видов транспорта на ул. Петропавловской 3 сентября c 11:00 до 14:30, движение автобусного маршрута №6 в направлении из города будет организовано в объезд по улицам Крисанова, Ленина, Попова, далее по маршруту следования.

С 22:00 3 сентября и после 17:00 4 сентября автобусные маршруты №6, №10, №14, №49, №50, №67 и №68 будут следовать в объезд по улицам Ленина, Борчанинова, Луначарского (обратно по улице Екатерининской или Петропавловской в зависимости от маршрута), улице Крисанова, далее по маршрутам следования. Маршруты №10т, №35, №46 проследуют без заезда на остановочный пункт «Пермский академический Театр-Театр» от ул. Ленина по улице Борчанинова и улице Петропавловской.

На время проведения марафона 4 сентября до 17:00 трамвайные маршруты №6, №8, №12 не будут осуществлять перевозку пассажиров. Маршруты №4 и №7 будут следовать из Мотовилихинского района до разворотного кольца «Разгуляй». Маршрут №5 будет перенаправлен до остановки «Улица Стахановская» вместо остановки «Станция «Пермь-II». Маршрут №11 будет осуществлять перевозки сообщением «Школа № 107 – улица Революции – ОАО «Велта».

Автобусные маршруты, следующие от Коммунального моста, будут проходить по улицам Монастырской, Окулова, Крисанова. Автобусные маршруты со стороны микрорайона Парковый и станции «Пермь-II» проследуют по улицам Крисанова, Луначарского (обратно по улице Екатерининской), Борчанинова, Пушкина либо напрямую (в зависимости от маршрута) по улице Луначарского (обратно по Екатерининской), Комсомольскому проспекту.

Маршруты, следующие от Центрального рынка, по ул. Пушкина, пойдут в объезд по Комсомольскому пр., ул. Революции и ул. 25 Октября.

Маршруты, №4, №14, №55, №63, №67, идущие по Средней дамбе, будут следовать напрямую по ул. Революции без заезда на ул. Пушкина и Луначарского (ул. Екатерининскую).

Автобусный маршрут №3 будет работать в укороченном виде и следовать из Индустриального района до автовокзала до 17:00. Автобусный маршрут №51 также до 17:00 будет курсировать до Октябрьской площади без заезда на станцию «Пермь-I».

Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии. Кроме того, информация об актуальных изменениях размещается в группе «Пермский транспорт» «ВКонтакте» и Telegram-канале.

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