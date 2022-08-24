Долговые обязательства. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Работа коллектора сложна и трудна: ему необходимо убедить должника вернуть долг, причем, действовать при этом необходимо в рамках закона. Это золоте правило не учел работник коллекторского агентства из Перми.

Похоже, насмотревшись фильмов о выбивании денег и шантаже, представитель агентства решил действовать также нагло и бесцеремонно. Полученные знания он решил применить на практике. Его целью в конце ноября прошлого года стала одна из пермских семей.

Как пояснили в Пермском краевом суде, в августе 2021 года житель краевого центра заключил два договора микрозайма с ООО «Микрокредитная компания Универсального финансирования», по которым возникла просроченная задолженность. Для возврата долга организация привлекла коллекторское агентство ООО «Прогресс Сервис».

В один из утренних дней в конце ноября 2021 года коллектор начал звонить в дверь квартиры матери должника, сопровождая звонки ударами по ней. Испуганная женщина решила дверь не открывать. Дождавшись ухода непрошенного гостя она открыла дверь и нашла претензию от коллекторского агентства ее сыну и листок с угрозами. Спустя неделю ситуация повторилась. Мало того, на почтовом ящике женщины появилась надпись «ДОЛГ».

В подъезде дома была установлена видеокамера, с помощью которой удалось установить личность приходившего коллектора.

Постановлением краевого УФССП мужчине назначили наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей за незаконные действия по возврату просроченной задолженности. Решением судьи Индустриального районного суда Перми постановление должностного лица оставлено без изменения.

Коллектор решил идти до конца и подал жалобу, которую рассмотрел уже Пермский краевой суд. Он оставил состоявшиеся по делу акты оставил без изменения, а жалобу без удовлетворения. Суд также учел тот факт, коллектор действовал недобросовестно, с повреждением имущества и оказанием психологического воздействия на мать должника.

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